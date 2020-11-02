На рахунки неплатоспроможних банків у вересні надійшло 145,6 мільйона - ФГВФО

На рахунки неплатоспроможних банків, що перебувають в управління Фонду гарантування у вересні 2020 року надійшло 145,6 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Зокрема, надходження коштів від реалізації активів становили 141,8 млн грн, погашення кредитів – 3,1 млн грн, оренди майна – 0,7 млн грн.

Найбільше коштів від реалізації майна у цей період отримали: ПУАТ «Фідобанк» - 53,0 млн грн, АТ «Дельта Банк» - 50,3 млн грн, ПАТ «ВБР» - 30,7 млн грн, ПАТ «Діамантбанк» - 4,0 млн грн та АТ «ВТБ Банк» - 2,1 млн грн.

Загалом за січень-вересень 2020 року сума коштів, що надійшли на рахунки неплатоспроможних банків, становила 3,95 млрд грн. Зокрема, від реалізації активів сума надходжень склала 3,68 млрд грн. Крім того, за рахунок погашення кредитів неплатоспроможні банки у цей період отримали 247,7 млн грн, оренди майна – 18,0 млн грн. Від погашення цінних паперів у січні-вересні 2020 року кошти не надходили.

Зазначається, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Станом на 1 жовтня 2020 року загальна сума погашення кредиторських вимог до банків, що перебувають в управлінні Фонду, склала 51,47 млрд грн.