Фонд гарантування почав виплати вкладникам банку "Аркада"

З 11 вересня 2020 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати коштів вкладникам АТ АКБ “Аркада”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Відшкодування коштів вкладникам за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 25 серпня 2020 року включно, та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки), здійснюються через відділення банків - агентів Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду.

Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу. Фізичні особи – резиденти також пред’являють документ, що засвідчує їхню реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

У ФГВФО нагадали, що відшкодування коштів вкладникам здійснюються у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис. гривень незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку 25 серпня 2020 року ухвалило рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня 2020 року розпочав процедуру виведення банку “Аркада” з ринку.