Аудит на «Антонова» провели в рамках фінансової допомоги Франції - Укроборонпром

Аудит на ДП «Антонов» було проведено на запит спецслужб у рамках фінансової допомоги уряду Франції на суму 900 тис. євро.

Про це заявив заступник генерального директора, голова Офісу трансформації державного концерну Укроборонпром Роман Бондар під час брифінгу «Укроборонпром: реформа під загрозою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проведення аудиту Антонова - це було заходом у відповідь на прохання спеціальних служб розслідувати можливі факти утиску державних інтересів, зловживань, корупції, які мають місце бути на стратегічному підприємстві», - заявив Бондар.

Залучення іноземного фінансування для цих цілей Бондар пояснив недостатнім бюджетним фінансуванням концерну Укроборонпром.

«Ми не можемо поки що собі дозволити найняти професійних консультантів. Ми звернулися до ряду наших міжнародних партнерів з проханням надати нам фінансування, для покращення антикорупційної складової всередині, в тому числі і ДП «Антонов». Завдяки підтримці уряду Франції ми отримали фінансування в розмірі €900 тис.», - сказав Бондар.

За його словами, ці кошти були безпосередньо переведені казначейством Франції компанії Ernst & Young France, яка перемогла в тендері.

При цьому, уточнив Бондар, частину суми було витрачено на розробку Ernst & Young так званої моделі управління майбутнього оборонного холдингу, який буде створено на базі Укроборонпрому. А другу частину суми було витрачено на аудит «Антонова».

Як повідомляв Укрінформ, в кінці минулого тижня в концерні Укроборонпром повідомили про презентацію результатів криміналістичного (forensic) аудиту окремих видів діяльності ДП «Антонов», який здійснила компанія Ernst & Young France з долученням українського офісу Ernst & Young і за технічної допомоги уряду Франції.

Аудит було проведено як пілотний проект з розвитку в Укроборонпромі елементів антикорупційної архітектури концерну.