Мінекономіки: Розвиток інновацій і креативної індустрії — це питання виживання

Питання інноваційної економіки та креативної індустрії наразі є питанням виживання, адже дозволяє знаходити нові шляхи подолання викликів, винаходити нові бізнес-моделі.

Про це заступник міністра розвитку економіки торгівлі та сільського господарства Олександр Романішин сказав на IV Міжнародному форумі «Креативна Україна», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наразі питання інноваційної економіки і креативної індустрії — це вже не є питання хочу, чи не хочу. Це питання виживання. Тобто, ми маємо мінятися. Умови, в яких зараз перебуває весь світ і Україна зокрема, дає нові виклики і тільки так можна винаходити нові бізнес-моделі нові підходи до управління, нові інструменти прийняття рішень. Це все складові креативної економіки з точки зору менеджменту», - заявив Романішин.

Він зазначив, що з точки зору інновацій, які є рушійною силою економіки, Україна у 2020 році вперше зайняла друге місце в рейтингу «Глобальний інноваційний індекс 2020», який кожен рік розраховує Всесвітня організація інтелектуальної власності і в якому є елемент креативної індустрії.

«Власне це є певним знаком до того, що в Україні є таланти, є потенціал створення інноваційних продуктів. Відходу, врешті, від ресурсної економіки до економіки з продуктами високої доданої вартості з високими технологічними креативними компонентами. Якщо проаналізувати певні тренди, то можна побачити, що розвиток провідних країн, в яких велика складова складає креативна економіки, такі як Штати, Великобританія — їх розвиток — пряма крореляція між увагою до креативної індустрії і ВВП на душу населення. Креативна економіка Великобританії в годину генерує 10 млн фунтів стерлінгів», - відзначив заступник міністра.

За його словами, Україна має шалений потенціал і держава надає всі інструменти підтримки. «Згадувались різні форми співпраці. Державне приватне партнерство. В Україні існує закон, який визнано одним з найкращих в Європі. Наразі більше 170 угод державно-приватного партнерства уже укладено. Користуйтесь цим інструментом. Це той інструмент, який поєднує і державу і приватні інвестиції і, власне, потреби регіону», - сказав урядовець.

Також він зауважив, що один із напрямків — це розвиток туризму, пов’язаний із географічними зазначеннями.

«В Україні ми почали тільки недавно реєструвати такі зазначення, і є вже три успіхи - це мелітопольська черешня, яка відома вже на весь світ. Це гуцульська овеча бринза. Ми плануємо ще 10 географічних зазначень — це і херсонські кавуни і карпатський мед. І це все створює передумови для розвитку туризму, там де ці географічні зазначення реєструються. Навколо них створюється увага туристів, інвесторів і поява нових інвестиційних проєктів», - підсумував Романішин.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві проходить дводенний IV Міжнародний форум "Креативна Україна", мета якого — обговорення оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки держави. Захід уже вчетверте проводиться в Україні, його головним організатором виступає Міністерство культури та інформаційної політики.