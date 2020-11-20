В Україні подорожчали турецькі помідори - експерти

Ціни на імпортовані з Туреччини помідори на 19 листопада 2020 року подорожчали на 2-6 грн порівняно з попереднім тижнем, до 28-32 грн/кг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє аналітична платформа Еast-fruit.

«На сьогоднішній день помідори, завезені з Туреччини, вдається продавати по 28-32 грн/кг (0,99-1,13 дол./кг), тоді як в кінці минулого робочого тижня угоди укладалися в межах 26-28 грн/кг (0,92-0,99 дол./кг)», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що підвищені ціни на імпортні помідори протягом тижня продавцям вдається зберігати завдяки активному попиту в умовах недостатньої пропозиції з місцевих комбінатів. Поставки помідорів з Туреччини стабільні вже третій тиждень поспіль. Водночас попит на цю продукцію, за словами продавців, досить активний і переважно продаж імпортних томатів орієнтований на роздрібні мережі.

Аналітики відзначають, що ціни на помідори з місцевих стаціонарних тепличних комбінатів залишалися на рівні минулого тижня. За словами продавців, якість цієї продукції була невисокою, що не дозволяло підвищувати відпускні ціни навіть в умовах активного попиту. В підсумку продаж помідорів місцевого виробництва здійснювався в межах 22-30 грн/кг (0,78-1,06 дол./кг).

За словами експертів платформи, учасники ринку припускають, що незабаром поставки томатів з Туреччини збільшаться, і, враховуючи, що сезон реалізації в українських комбінатах добігає кінця, основну пропозицію томатів становитиме імпортна продукція.