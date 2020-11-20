В Україні треба створити ефективні механізми захисту інтелектуальної власності - урядовець

Україна має й надалі створювати ефективні механізми для охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

Як передає Укрінформ, про це йшлося на засіданні Діалогу з права інтелектуальної власності між Україною та ЄС під співголовуванням заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олександра Романішина. повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Реформа сфери інтелектуальної власності є одним з пріоритетних напрямків діяльності нашого міністерства та Уряду в цілому. Тому важливим викликом є створення в Україні ефективних механізмів для охорони та захисту прав інтелектуальної власності», - зазначив Романішин.

З його слів, з часу останнього засідання Діалогу відбулося багато змін як на законодавчому, так і інфраструктурному рівнях. Зокрема, створено Національний орган інтелектуальної власності, прийнято низку законів на виконання положень Угоди про асоціацію, продовжено процес акредитації організацій колективного управління.

На завершення Сторони задекларували готовність до подальшої спільної роботи з метою покращення рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Як повідомлялось, українська та європейська сторони у 2006 році започаткували Діалог з права інтелектуальної власності між Європейською комісією та Україною для вирішення питань у сфері ІВ, які становлять взаємний інтерес сторін. Діалог дає можливість сторонам обмінюватися інформацією щодо багатосторонніх і двосторонніх питань інтелектуальної власності, національного законодавства у цій сфері, а також виявляти недоліки й робити пропозиції щодо покращень у цій сфері. На засіданнях розглядаються питання розвитку законодавства у сфері ІВ в Україні та в ЄС; правозастосування; колективного управління у сфері авторського права та суміжних прав; захисту прав ІВ; боротьби з правопорушеннями в галузі ІВ; надання технічної допомоги з боку ЄС тощо.