У Мінцифри працюють над спрощенням процедури реєстрації бізнесу - Федоров

У Міністерстві цифрової трансформації працюють над спрощенням процедури реєстрації бізнесу, яка потребує додаткових довідок від різноманітних інстанцій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час IV Міжнародного форуму “Креативна Україна”.

"У нас є певні напрацювання, ми називаємо цей проєкт еПідприємець. Якщо ми кажемо про реєстрацію бізнесу, який потребує додаткових послуг, документів, довідок, ти заповнюєш єдину форму, а далі дані "біжать" по різних міністерствах і автоматично відправляються заявки на реєстрації в різні органи влади, - розповів Федоров.

Він також запропонував міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку спільно напрацювати подібний пакет спрощення процедур для реєстрації бізнесу в сфері креативної індустрії. "Ми можемо зробити такий пакет, зрозуміти і максимально спростити ведення бізнесу в цих напрямках", - пояснив Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, IV Міжнародний форум "Креативна Україна" через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

Читайте також: Федоров пропонує додати до Фонду стартапів гранти для креативної індустрії

Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.