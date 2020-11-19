Федоров пропонує додати до Фонду стартапів гранти для креативної індустрії

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пропонує надавати гранти на стартапи та продукти пов'язані з креативною індустрією через Український фонд стартапів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час IV Міжнародного форуму “Креативна Україна”.

"В нас при Міністерстві фінансів є Фонд стартапів. Він робить грантову підтримку для різних технологічних проєктів. Є пропозиція додати в цей фонд окрему секцію для креативної індустрії", - зазначив Федоров.

Він додав, що через фонд можна отримати грант розміром до 50 тисяч доларів. "Мені здається, що така грантова підтримка під час пандемії дуже важлива. Це можна зробити дуже швидко: актуалізувати, зробити збір таких проєктів та проінвестувати десятки крутих стартапів", - пояснив очільник Мінцифри.

Зокрема на його думку, наступною українською компанією, яку можна буде капіталізувати стане та, що створить додаток з сучасними аудіокнигами економічного та бізнес спрямування українською мовою.

"Я користуюся чотирма-п'ятьма мобільними додатками з аудіокнигами і електронними книгами і там дуже мало української літератури. І я вважаю, що це великий ринок. І я вважаю, що наступна компанія, яку можна буде капіталізувати - це буде додаток з цього напрямку", - зауважив Федоров.

Як повідомляв Укрінформ, Український фонд стартапів - це загальнодержавна інвестиційна програма, яка надає фінансування найталановитішим українським підприємцям. У липні 2019 року уряд презентував УФС; 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів.