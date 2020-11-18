Курятина від МХП у третьому кварталі подешевшала на 11%

У третьому кварталі 2020 року курятина від Агрохолдингу МХП подешевшала на 11%. Зниження ціни зафіксували порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це йдеться у звіті компанії, оприлюдненому пресслужбою МХП, передає Укрінформ.

«Середня ціна на курятину знизилась на 11% рік до року і склала $ 1,36 за 1 кг (у 3 кварталі 2019 року - $ 1,53 за 1 кг). Середня ціна на курятину виробництва РР (європейський операційний сегмент) склала 2,48 євро за кг (рік тому - 2,63 євро за кг)», - розповіли у пресслужбі групи.

Протягом 9 місяців року середня ціна на курятину знизилась на 9% і склала $ 1,34 за 1 кг проти аналогічного періоду минулого року. Відповідно, середня ціна на курятину виробництва РР склала 2,52 євро за кг, рік тому показник дорівнював 2,64 євро за кг. При цьому експорт курятини збільшився на 37% та склав 108 472 тонн порівняно з 3 кварталом 2019 року (79 189 т). Операційний прибуток компанії склав US$ 56 млн та збільшився на 40% (порівняно з $ 40 млн рік до року).

«На фінансові результати за 9 місяців негативно вплинули найгірші погодні умови в центральній Україні за останні 30 років, що привело до зниження показників урожайності компанії, а також нестійкі обмінні курси», - пояснили в МХП.

Попри ці перешкоди, за перші дев'ять місяців компанія знизила операційний прибуток всього на 11% в порівнянні з тим же періодом 2019 року.

Фото: МХП