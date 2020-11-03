Мережа «М’ясомаркетів» від МХП стала членом Асоціації рітейлерів України

Мережа «М’ясомаркетів» від МХП стала членом Асоціації рітейлерів України

PR
Укрінформ
Мережа магазинів «М’ясомаркет» від Агрохолдингу МХП стала членом Асоціації рітейлерів України.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП із посиланням на сайт Асоціації.

«Агроіндустріальний холдинг МХП активно трансформується із сировинної компанії на кулінарну. Надання клієнтам готових рішень — один з ключових векторів такого розвитку. Так, із новоствореною мережею магазинів «М’ясомаркет» компанія стала членом Асоціації рітейлерів України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МХП створює мережу «М’ясомаркетів» по ​​всій країні. До кінця року компанія планує відкрити близько 50 магазинів, а в наступному — збільшити їхню кількість до 350. У перспективі найближчих п'яти років мережа «М’ясомаркетів» зросте до 2 тисяч магазинів по всій Україні.

Також уточнюється, що завдання «М’ясомаркетів» — максимально полегшити життя покупців і допомогти вибрати саме те, що потрібно. У цих магазинах немає продавців — відвідувачів зустрічають м'ясні сомельє, які знають все про походження м'яса, його види та способи приготування. Сомельє підкажуть, яку продукцію обрати та поділяться секретами приготування м'ясних страв з відвідувачами, згідно з їхніми уподобаннями.

Крім продуктів, в окремих «М’ясомаркетах» є відділ з готовими стравами. Зі свіжих продуктів шефи готують просто на місці, аби всі охочі могли обрати будь-що собі до смаку, а заощаджений час присвятити спілкуванню з близькими. Формування асортименту кожного окремого магазину відбувається індивідуально залежно від потреб кінцевого покупця саме у місці відкриття торгової точки.

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Звертається увага на те, що розмір інвестицій у відкриття кожного «М’ясомаркету» складає від $24 тис. до $100 тис, залежно від площі та асортименту магазину. Залежно від розміру міста та його специфіки передбачені різні формати магазинів — від 45 кв. м до 140 кв. м.

В агрохолдингу нагадали, що «М’ясомаркети» відкривають як з уже діючими партнерами МХП, так і з новими інвесторами на умовах франчайзингу. Причому у франчайзі є можливість відкрити торгову точку навіть з прописаною у договорі гарантією на річний дохід на інвестиції.

Асоціація рітейлерів України — профільне об’єднання операторів ринку роздрібної торгівлі та компаній, безпосередньо пов’язаних з рітейлом. Асоціація діє як незалежне неприбуткове об’єднання юридичних осіб, до числа якого входить понад 60 українських та міжнародних брендів.

Фото: МХП

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