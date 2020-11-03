Мережа «М’ясомаркетів» від МХП стала членом Асоціації рітейлерів України

Мережа магазинів «М’ясомаркет» від Агрохолдингу МХП стала членом Асоціації рітейлерів України.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП із посиланням на сайт Асоціації.

«Агроіндустріальний холдинг МХП активно трансформується із сировинної компанії на кулінарну. Надання клієнтам готових рішень — один з ключових векторів такого розвитку. Так, із новоствореною мережею магазинів «М’ясомаркет» компанія стала членом Асоціації рітейлерів України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МХП створює мережу «М’ясомаркетів» по ​​всій країні. До кінця року компанія планує відкрити близько 50 магазинів, а в наступному — збільшити їхню кількість до 350. У перспективі найближчих п'яти років мережа «М’ясомаркетів» зросте до 2 тисяч магазинів по всій Україні.

Також уточнюється, що завдання «М’ясомаркетів» — максимально полегшити життя покупців і допомогти вибрати саме те, що потрібно. У цих магазинах немає продавців — відвідувачів зустрічають м'ясні сомельє, які знають все про походження м'яса, його види та способи приготування. Сомельє підкажуть, яку продукцію обрати та поділяться секретами приготування м'ясних страв з відвідувачами, згідно з їхніми уподобаннями.

Крім продуктів, в окремих «М’ясомаркетах» є відділ з готовими стравами. Зі свіжих продуктів шефи готують просто на місці, аби всі охочі могли обрати будь-що собі до смаку, а заощаджений час присвятити спілкуванню з близькими. Формування асортименту кожного окремого магазину відбувається індивідуально залежно від потреб кінцевого покупця саме у місці відкриття торгової точки.

Звертається увага на те, що розмір інвестицій у відкриття кожного «М’ясомаркету» складає від $24 тис. до $100 тис, залежно від площі та асортименту магазину. Залежно від розміру міста та його специфіки передбачені різні формати магазинів — від 45 кв. м до 140 кв. м.

В агрохолдингу нагадали, що «М’ясомаркети» відкривають як з уже діючими партнерами МХП, так і з новими інвесторами на умовах франчайзингу. Причому у франчайзі є можливість відкрити торгову точку навіть з прописаною у договорі гарантією на річний дохід на інвестиції.

Асоціація рітейлерів України — профільне об’єднання операторів ринку роздрібної торгівлі та компаній, безпосередньо пов’язаних з рітейлом. Асоціація діє як незалежне неприбуткове об’єднання юридичних осіб, до числа якого входить понад 60 українських та міжнародних брендів.

Фото: МХП