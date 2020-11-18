Польща має припинити обмеження транзиту для українських перевізників – Криклій

Польща має припинити обмеження транзиту для українських автоперевізників, адже це негативно відображається на торговельних відносинах з країнами ЄС.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час робочої зустріч із міністром інфраструктури Республіки Польща Анджеєм Адамчиком, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури України.

Криклій також наголосив на важливості вирішення проблем, пов’язаних із нестачею дозволів на міжнародні вантажні автоперевезення для українських перевізників. «Це питання, яке неодноразово підіймалося під час останньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди у жовтні цього року. Тоді обидва президенти висловили сподівання на його позитивне вирішення», - зазначають в Мінінфраструктури.

За словами Криклія, українські перевізники готові до конкуренції на двосторонньому ринку. Він також зазначив, що Україна виконала всі взяті на себе зобов’язання під час минулих засідань змішаних комісій з питань міжнародних вантажних автомобільних перевезень, результатом чого стало значне збільшення частки використання польськими перевізниками дозволів на 2019 рік. Однак польська сторона домовленість на рівні президентів не виконує.

В Мінфраструктури нагадують, що 13 жовтня у рамках офіційного візиту Дуди в Україну відбулась двостороння зустріч міністра інфраструктури України та міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика. Сторони обговорили перспективи розвитку транспортного сполучення між обома країнами, а також реалізацію транзитного потенціалу.

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Як повідомляв Укрінформ, під час зустрічі з Адамчиком 13 жовтня Криклій заявив, що українські автоперевізники мають бути забезпечені достатньою кількістю дозволів Республіки Польща на тих умовах, які були визначені на момент підписання Угоди про асоціацію України та ЄС.

Польща у 2020 році видала 160 тис. дозволів та 4 711 додаткових дозволів для перевезень українських вантажів до Польщі або транзитом через Польщу.

У 2019 році Прольща також видала 160 тис. дозволів та ще 15 тис. додаткових дозволів. У 2018 році українські вантажні перевізники отримали 200 тис. польських дозволів.