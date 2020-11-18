Мінінфраструктури планує впровадити нову систему управління безпекою руху на залізниці
Як повідомляє кореспондент Укрінформ, згідно з проектом, передбачається: впровадження системи управління безпекою руху на залізничному транспорті європейського взірця; затвердження методичних рекомендацій щодо побудови системи управління безпекою руху на підприємстві; запровадження обов’язкових процедур ідентифікації небезпеки, оцінювання ризиків, визначення заходів з безпеки руху на залізничному транспорті; запровадження обов’язкових програм навчання персоналу (працівників та керівників) у сфері безпеки руху; запровадження обов’язкових процедур документального фіксування інформації щодо безпеки руху; запровадження обов’язкових процедур звітності, обліку та службового розслідування транспортних подій на підприємствах залізничного транспорту; запровадження обов’язкових процедур внутрішнього аудиту безпеки руху.
Мета акту — наближення законодавства України з питань безпеки на залізничному транспорті до законодавства ЄС. Громадське обговорення проекту триватиме до 17 грудня.
Нагадаємо, що водночас на сайті МІУ оприлюднені проекти наказів щодо змін правил перевезення небезпечних вантажів та щодо зміни технічного регламенту безпеки на залізниці.