На зарплати шахтарям виділили 1,4 мільярда до кінця року

У Держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент. Відповідні зміни до закону про Державний бюджет на 2020 рік сьогодні прийняли народні депутати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Джерело коштів - обов’язкові виплати НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету.

Закон сприятиме також поповненню Фонду боротьби з COVID-19 на 8,9 млрд грн.

Як повідомлялося раніше, Міненерго завершило підготовку проєкту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ «Центренерго» і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт – такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

У ході підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст на сучасні інноваційні центри.

Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта «Великомостівська», яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта «5/6», яка розташована на сході в місті Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру.