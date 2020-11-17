На зарплати шахтарям виділили 1,4 мільярда до кінця року
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Джерело коштів - обов’язкові виплати НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету.
Закон сприятиме також поповненню Фонду боротьби з COVID-19 на 8,9 млрд грн.
Як повідомлялося раніше, Міненерго завершило підготовку проєкту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ «Центренерго» і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт – такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.
У ході підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст на сучасні інноваційні центри.
Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта «Великомостівська», яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта «5/6», яка розташована на сході в місті Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру.