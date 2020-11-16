Україна цьогоріч відновила рекорд експорту баштанних

Україна відновила рекорд експорту баштанних за сезон у 2020 році, продавши на зовнішні ринки майже 36 тис. тонн кавуна і дині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EastFruit.

Попередній рекорд експорту, встановлений у 2018 році, був перевищений відразу на 87%, а минулорічний показник експорту - в 2,3 раза. Традиційно, основний обсяг експорту припадав на кавун, водночас як експорт дині становив всього близько 2 тис. тонн. Однак і обсяг експорту дині також був рекордним.

«Різке зростання експорту кавуна і дині з України в 2020 році стало можливим завдяки сприятливому збігу обставин на ринку для українських постачальників. Високі ціни на кавун і диню в ЄС, збільшення обсягів виробництва баштанних в Україні та зниження обсягів виробництва кавуна і дині в Росії, дали змогу українським експортерам наростити поставки», - говорить економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

За даними цінового моніторингу EastFruit, ціни на кавуни в Польщі, яка є головним імпортером кавунів і динь з України, були в середньому на 60% вищі, ніж у 2019 році. Водночас ціни на баштанні в Україні були найнижчими в регіоні. На початок вересня, коли експорт кавунів з України зазвичай найактивніший, розрив в оптових цінах на кавуни між Україною і Польщею досягав семи з половиною раз або 46 центів США на кожному кілограмі. В Україні в цей час кавуни продавали всього за 7 центів США за кг, а в Польщі - по 53 центи.

У Росії, яка за останні роки активно витісняла України з ринку баштанних ЄС, у цей самий час кавуни коштували 27 центів США за кг, тобто були майже в чотири рази дорожчі. Відповідно, російські кавуни не могли конкурувати з українськими на ринках країн ЄС.

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Відзначимо зростання географії експорту української дині в 2020 році. Вперше серед великих покупців з'явилася Румунія. Більше того, Румунія також наростила обсяги закупівлі кавуна в Україні в 2020 році.

З огляду на зростання експортних поставок кавунів у 2020 році, Україна за підсумками року може знову повернутися в топ-25 світового рейтингу, звідки вона випала кілька років тому.