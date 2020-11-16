Порт Південний досяг рекордного обсягу вантажопереробки

Морський порт Південний з початку 2020 року обробив на 20 тис. тонн вантажів більше, ніж за весь 2019 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

За оперативною інформацією головної диспетчерської Адміністрації морського порту Південний з початку 2020 року і станом на 14 листопада портовими операторами морського порту Південний був обробленний рекордний обсяг вантажів — 53 млн 882 тис. тонн. В той час як вантажообіг за весь 2019 рік складав 53 млн 862 тис. тонн.

Як повідомлялося, за десять місяців з початку року — з січня по жовтень — портові оператори морського порту Південний обробили 51 млн 558 тис. тонн вантажів. Цей показник перевищів аналогічний 2019 року на 17,6%.

Морський порт Південний спеціалізується на перевантаженні навалочних, генеральних, наливних, хімічних вантажів і добрив. У тому числі руди, вугілля, металу, окатишів, карбаміду, аміаку, метанолу, зерна, пальмового масла, нафти і нафтопродуктів.

Основні напрямки перевезень — це країни Чорноморського та Середземноморського басейнів, Латинської Америки, США, Близького Сходу, Південно-Східної Азії.

На сьогодні морпорт — єдиний в Чорноморсько-Азовському басейні, який в змозі приймати судна вантажопідйомністю понад 200 тис. тонн і максимальною осадкою 18,9 м, що дозволяє портовим потужностям регулярно встановлювати рекордні показники. На сьогоднішній день портові оператори морського порту Південний обробляють третину від усього обсягу вантажів, що переробляються усіма морськими портами України.

У морському порту Південний розташовано 29 причалів: 16 з яких належить приватним портовим операторам, 13 — Адміністрації морських портів України. Сумарна довжина причального фронту порту становить 5,5 км.