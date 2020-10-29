ВАКС санкціонував арешт підозрюваного у справі про завдання збитків порту «Южний»

Вищий антикорупційний суд санкціонував взяття під варту підозрюваного у справі про завдання збитків Державному підприємству «Морський торговельний порт «Южний» обсягом 47,5 млн грн при закупівлі товарів.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду .

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підозрюваного – керівника ТОВ – запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 4 млн 204 тис. грн. Строк дії запобіжного заходу – до 26 грудня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки. Зокрема, він зобов’язаний здати до відповідних органів державної влади паспорти та інші документи, які дають право на виїзд з України, а також має носити електронний засіб контролю (браслет).

Строк дії ухвали в частині покладених обов’язків – до 26 грудня 2020 року включно.

Підприємця підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 (співорганізатор вчинення злочину) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

У ВАКС нагадали, що 27 жовтня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через реалізацію якої ДП «Морський торговельний порт «Южний» зазнало понад 47 млн грн збитків. Серед організаторів схеми — чинні та колишні посадовці ДП «МТП «Южний».