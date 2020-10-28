Керівників порту «Южний» викрили на зловживаннях у 47,5 мільйона

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» зазнало понад 47 млн грн збитків.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

Серед організаторів схеми — чинні та колишні посадовці ДП «МТП «Южний».

Зокрема, йдеться про: одного із заступників директора ДП «МТП «Южний», ексзаступника директора ДП «МТП «Южний», сімох колишніх директорів комерційних компаній і двох співробітниць комерційних компаній.

Посадовців держпідприємства затримали. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Слідство встановило, що один із чинних керівників ДП «МТП «Южний» разом із колишнім заступником директора цього ж держпідприємства та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, через яку держпідприємство незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів.

Посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі — від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем — аби у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми. Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із осені 2017 року.

НАБУ та САП не вперше викривають корупційні зловживання в портовій галузі. Низка таких розслідувань завершені, а справи вже слухаються в суді.

Так, у вересні 2018 року до суду скеровано справу щодо завдання ДП «АМПУ» 247 млн грн збитків у результаті закупівель за завищеними цінами послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів. У межах розслідування вказаних фактів анульовано незаконно укладені угоди на суму 290 млн грн та 712 млн грн.

Це дозволило ДП «АМПУ» розпочати процедуру повернення незаконно сплачених коштів.Окрім того, завдяки позовній роботі НАБУ запобігло перерахуванню на користь ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» близько 395 млн грн та завдання ДП «АМПУ» збитків на суму близько 146 млн грн. Наразі справа слухається у ВАКС.

У травні 2020 року НАБУ та САП завершили розслідування завдання 21 млн грн збитків ДП «АМПУ». Чотирьом підозрюваним відкриті матеріали слідства для ознайомлення.

У липні 2020 року до суду скеровано справу щодо завдання 2,49 млн грн збитків Бердянській філії АМПУ.