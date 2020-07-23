Олександр Олійник, в.о. директора ДП «Морський торговельний порт «Южний»

Такого стрімкого нарощування обсягів перевалювання вантажів, як у поточному 2020 році, держстивідор "Южний" ще не знав. Впродовж січня-червня тут встановлено три рекорди перевалювання – найбільший обсяг місячної та квартальної вантажопереробки в історії порту і рекорд обробки піввагонів. Завдяки вдосконаленню технології робіт менеджмент підприємства не просто зміцнив лідерство в морській галузі, але й демонструє комплексний підхід до динамічного розвитку і збільшення прибутку – шляхом диверсифікації вантажів та модернізації потужностей. Ознайомившись з результатами роботи морпорту в першому півріччі, зокрема, збільшенням майже вдвічі обсягів вантажоперевалювання, міністр інфраструктури Владислав Криклій високо оцінив зусилля оновленого менеджменту: "Держстивідор "Южний" є портовою перлиною України. Я дуже радий, що, змінивши керівництво, ми показуємо стрімке зростання". Днями керівник порту Олександр Олійник презентував на борту буксира "Володимир Іванов" підсумки роботи за півріччя: держстивідор прийняв та обробив 158 суден, з яких 82 типу Capesize – удвічі більше, ніж за 6 місяців 2019 року. Зафіксовані історичні максимуми добового вивантаження піввагонів – 959 одиниць і добової їх обробки – 1056 одиниць. Різко збільшилися прибуток підприємства, зарплати портовиків і відрахування в бюджет. Після завершення презентації керівник порту докладно розповів в інтерв'ю Укрінформу про те, які проблеми зараз вирішує менеджмент підприємства, прагнучи зберегти й посилити лідерські позиції в морській галузі країни.

- Яка стратегія подальшого підтримання високої конкурентоспроможності держстивідора в умовах економічного спаду, викликаного пандемією коронавірусу? - Насамперед хочу зазначити, що і в 2019 році портовики "Южного" добре відпрацювали, здійснивши перевалювання 15,15 мільйона тонн вантажів. Перед нами стояло завдання – проаналізувати й вдосконалити організацію роботи підрозділів, мінімізувати збої і зміцнити співпрацю з АТ «Укрзалізниця» для забезпечення зростання продуктивності портових потужностей. Багато чого вдалося: завдяки злагодженій роботі всього колективу порту були зведені до мінімуму втрати часу балкерів біля причалів держстивідора. А залізнична станція «Берегова» збільшила пропускну здатність до 15 поїздів на добу. У результаті обсяг перевалювання в травні сягнув рекордного показника за всю історію роботи порту з 1978 року, а за підсумками півріччя ми подолали рубіж вантажообігу в 10,6 мільйона тонн вантажів, що на 61% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Прибуток підприємства зріс у кілька разів – при річному плані 140 мільйонів гривень склав за пів року 355 мільйонів. Відповідно збільшилися і досягли 629 мільйонів гривень платежі до бюджетів усіх рівнів при річному фінплані 757 мільйонів, а також зріс у півтора раза рівень оплати праці портовиків! Зараз середньомісячна зарплата становить понад 30 тисяч гривень, причому зростання зарплат пов'язане з пайовою участю кожного в загальному успіху підприємства. Колектив порту довів, що при ефективній організації вантажопереробки і якісному обслуговуванні наявного підіймально-транспортного обладнання можна значно збільшити вантажообіг порту. Вважаємо, що те, що було вчора рекордом, сьогодні – вже норма, зупинятися на досягнутому не будемо... - Що конкретно потрібно змінити для збільшення вантажообігу порту? - У першу чергу, необхідне вдосконалення транспортних технологій та модернізація перевалювальних потужностей, далі – диверсифікація бази вантажів і розширення їхньої номенклатури. Ми переконані, що стабілізувати і збільшувати обсяги перевалювання можна за рахунок реалізації ряду інвестиційних проєктів, пов'язаних з подальшим прискоренням темпів вантажопереробки і вдосконаленням складських операцій. Адже менеджерам порту потрібно неухильно дотримуватися термінів прийому і перевалювання вантажів, обумовлених контрактами з підприємствами-вантажовідправниками. Тільки так можемо успішно конкурувати на жорсткому ринку послуг.

- Не могли б уточнити, про які перевантажувальні комплекси йде мова? - Одним з найважливіших інвестиційних проєктів, які здійснюємо за рахунок власних коштів, є будівництво перевантажувального комплексу імпортних вантажів, який зараз знаходиться на стадії проєктування. Цей комплекс повинен відповідати всім вимогам сучасних портових перевалювальних об'єктів і розрахований на переміщення імпортних вантажів, які прибули в порт на спеціальний майданчик, де вони будуть зберігатися, а потім відвантажуватися за адресою підприємств-вантажоотримувачів. Комплекс дозволить різко збільшити обсяги обробки імпортного вугілля, глини, бентоніту та інших вантажів. Головною метою є збільшення частки імпорту товарів у загальному вантажообігу до 7 мільйонів тонн на рік. Другий інвест-об'єкт – реконструкція комплексу експортних навалювальних вантажів на 5, 6 і 7 причалах, що включає установку перевантажувальної машини, додаткового стакера, а також поетапну заміну кранової схеми механізації на складах зі встановленням 2-х реклаймерів. Пуск комплексу дозволить нам прискорити темпи навантаження балкерів і суден типу Capesizе, що, своєю чергою, сприятиме розширенню клієнтської бази порту. Не менш важливим є будівництво нового комплексу вагоноперекидача, введення в експлуатацію якого дозволить вивантажувати значно більше піввагонів при збільшенні швидкості їх обробки. Крім того, хочемо виключити ризики збоїв у ланцюзі вантажопереробки у разі виходу з ладу одного з двох діючих роторних вагоноперекидачів. Нагадаю, в першому півріччі 2020 року портовики "Южного" обробили 144,5 тисячі піввагонів, збільшивши на 46% обсяги переробки в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Крім того, продовжуємо поповнювати сучасними кранами парк підіймально-транспортного обладнання для збільшення обсягів вантажопереробки, у тому числі транзитних вантажів.

- Вже підраховано, у скільки обійдеться порту модернізація найважливіших вузлів перевалювання? - Орієнтовно в 700-800 мільйонів гривень. Додам: якщо не вистачить наявних на рахунках грошових ресурсів, звернемося за кредитуванням до фінансових установ. Порт "Южний" – підприємство зі стабільно високими доходами, і вважаємо, що репутація успішного держстивідора буде і надалі зміцнюватися. - А в чому полягає стратегія диверсифікації вантажів? - Розпочну з того, що найбільший обсяг перевалювання складають залізорудний концентрат і окатки, які експортують підприємствам-замовникам країн Південно-Східної Азії групи компаній "Метінвест", "Феррекспо" та інші. Крім того, в порту судна завантажуються зерновим та іншим вантажем, а зі США й різних країн через наш порт в Україну надходять партії енергетичного, коксівного вугілля та інших вантажів. Обсяги вантажопотоків коливаються залежно від кон'юнктури на світовому ринку цих товарів. З урахуванням цього чинника, а також тимчасово закритого, у зв'язку з пандемією коронавірусу, європейського ринку вважаємо своїм найважливішим завданням диверсифікацію вантажів: на відміну від клієнтів-вантажовідправників паузи в очікуванні сприятливої кон'юнктури для нас, портовиків, абсолютно неприйнятні. Тому і розширюємо клієнтську базу і залучаємо до співпраці також вантажовідправників хімічних та інших вантажів, щоб завжди мати альтернативне завантаження перевалювальних потужностей і складських приміщень.