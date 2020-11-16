Виробництво молока в Україні зменшилося на 4,1%

За січень-жовтень 2020 року виробництво молока в Україні зменшилось на 4,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 8,02 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики України.

За січень-жовтень 2020 року в Україні було вироблено 8,02 млн тонн молока (на 4,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 2,32 млн тонн молока (на 0,3% більше), господарства населення — 5,70 млн тонн (на 5,8% менше).

Найбільше молока за десять місяців 2020 року виробили у Полтавській області —627,0 тис. тонн (на 2,8% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); на другому місці — Вінницька (624,2 тис. тонн; на 5,2% менше); на третьому — Хмельницька (562,6 тис. тонн; на 1,4% більше) області.

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Найменші обсяги виробництва молока за вказаний період продемонстрували у Луганській (98,5 тис. тонн; на 2,1% менше, ніж за січень-жовтень 2019 року), Донецькій (131,9 тис. тонн; на 11,6% менше) та Запорізькій (177,7 тис. тонн; на 7,8% менше) областях.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у січні-жовтні 2019 року в Україні було вироблено на 3,6% менше молока, ніж за аналогічний період 2018 року.