В Україні зменшилося виробництво яєць

За січень-жовтень 2020 року виробництво яєць в Україні зменшилося на 1,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 14,10 млрд штук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-жовтень 2020 року в Україні було одержано 14,10 млрд яєць свійської птиці (на 1,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства одержали 7,57 млрд яєць (на 2,4% менше), господарства населення — 6,53 млрд (на 0,7% менше).

Найбільше яєць за січень-жовтень 2020 року одержали у Київській області – 2,92 млрд штук (на 5,7% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), на другому місці – Хмельницька (841,7 млн штук; на 3,3% менше), на третьому – Донецька (799,2 млн штук; на 8,7% більше) області.

Найменші обсяги виробництва яєць за вказаний період продемонстрували Луганська (60,9 млн штук; на 5,9% менше, ніж за січень-жовтень 2019 року), Одеська (157,9 млн штук; на 14,6% менше) та Миколаївська (175,2 млн штук; на 25,3% менше) області.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у січні-жовтні 2019 року в Україні було одержано на 4,0% більше яєць свійської птиці, ніж за аналогічний період 2018 року.