На рахунках Фонду гарантування знаходиться 15,8 мільярда

Станом на 1 листопада 2020 року на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходиться 15,777 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Загальна сума коштів, акумульованих Фондом на 1 листопада 2020 року, склала 15 777,1 млн грн. Від регулярного збору до Фонду у січні-жовтні 2020 року надійшло 4 065,6 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Виплати гарантованого відшкодування вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду, у жовтні 2020 року становила 155,5 млн грн. Усього за січень-жовтень 2020 року вкладники отримали відшкодування на загальну суму 347,0 млн грн. Загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків станом на 1 листопада 2020 року склала 90,08 млрд грн.

Станом на 1 листопада 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховується 73 діючих банки. На початок листопада 2020 року триває ліквідація 48 неплатоспроможних банків, ліквідацію 48 банків завершено.