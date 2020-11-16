Нацбанк спростив процедуру отримання пенсій та допомоги через поштових операторів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
Відтепер працівник поштового оператора під час виплати на суму від 5 тис. до 30 тис. грн для ідентифікації та верифікації має лише звірити ідентифікаційні дані клієнта із зазначеними даними у виплатних документах або бланках поштових переказів. Після звіряння і клієнт, і представник поштового оператора проставляють власноручні підписи у виплатних документах. Виплатні документи мають бути оформлені належним чином, та зберігатися протягом строків, визначених законом про фінансовий моніторинг.
"Це рішення дозволить операторам поштового зв’язку безперебійно забезпечувати виплати пенсій та грошової допомоги за відсутності автоматизації в їх відділеннях. Водночас українські пенсіонери та інші одержувачі грошової допомоги не відчують жодних незручностей під час ідентифікації та верифікації", - зауважили у НБУ.
Зазначені зміни внесені до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 12 листопада № 145. Постанова набрала чинності з 14 листопада 2020 року.