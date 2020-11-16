Перші регулярні авіарейси між Україною та Чорногорією розпочнуться з 1 грудня

Регулярне авіасполучення між Україною та Чорногорією за напрямком Київ-Подгориця розпочнеться з 1 грудня.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу посольства України в Чорногорії, це було офіційно підтверджено під час зустрічі тимчасової повіреної України в Чорногорії Наталії Фіялко та консула України в Чорногорії Михайла Шматова з виконавчим директором аеропортів Чорногорії Даніло Орландічем.

«Польоти здійснюватиме авіакомпанія «Windrose», на сайті якої вже можна купити квитки», - йдеться у повідомленні.

Українські дипломати вважають, що наявність прямих рейсів сприятиме розвитку Чорногорії як зимової туристичної дестинації, а також полегшить розвиток культурної та економічної співпраці між нашими країнами.

Як зазначається на вебресурсі МЗС "Поради подорожуючим", тимчсовий в'їзд у Чорногорію дозволений без обмежень резидентам України (громадянам України та іноземцям з посвідкою на проживання в Україні), які проживають, або останні 15 днів до моменту в’їзду в Чорногорію перебували в Україні або іншій країні “зеленого” списку Чорногорії.