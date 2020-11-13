Авіапідприємства можуть дати державі до 120 мільярдів податків наступні 10 років - експерт

Концепція Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021—2030 роки дасть змогу Україні реалізувати авіапродукції на суму до 350 млрд грн та спрямувати до бюджетів усіх рівнів близько 100–120 млрд грн.

Про це йдеться в коментарі генерального директора корпорації «Українська авіабудівна компанія» Андрія Чабанова, який передано у розпорядження Укрінформу.

«Поява нового міністерства – Мінстратегпром, яке є держзамовником програми розвитку авіапромисловості на 2021—2030 роки, дозволило після двох років поневірянь Концепції по чиновницьких кабінетах, нарешті завершити її розробку. До 2030 року планується реалізувати авіапродукції на суму до 350 млрд грн, що дасть змогу спрямувати до бюджетів усіх рівнів близько 100–120 млрд грн і забезпечити підвищення зарплати зайнятих у галузі у 1,6 раза. Реалізація Програми сприятиме зростанню обсягів експорту авіатехніки і послуг у 2021–2030 роках до 150–200 млрд грн. Крім того, Програма дозволить зберегти в авіапромисловості не менш як 50 000 та створити не менше як 6 000 робочих місць», – сказав він.

Гендиректор корпорації УАК висловив думку, що криза вітчизняної авіагалузі тривала з 2010 року. Він нагадав, що Україна з моменту незалежності мала всього дві десятирічні програми розвитку авіапромисловості. Перша з них була розрахована на 1992-2001 роки, друга – на 2001-2010 роки. Обсяг їхнього держфінансування не перевищував 17%.

«Після 2010 року маємо десятирічку державної бездіяльності по відношенню до вітчизняної авіагалузі. У 2014 році ліквідували Мінпромполітики – регуляторний орган, який здійснював державну промислову політику і почали безплідне реформування в сфері авіабудування», – підкреслив Чабанов.

Він також висловив стурбованість, що останні кілька років на керівників державних літакобудівних підприємств часто призначалися непрофесіонали.

«Це призвело до повної зупинки виробництва повітряних суден і спотворення моделі управління промисловим комплексом, що є прямою загрозою для безпеки держави», – вважає керівник корпорації.

У той же час, Чабанов оптимістично прокоментував останні зміни, що відбуваються у галузі. Зокрема, створення Мінстратегпрома, яке формує промислову політику країни, а також, схвалення Кабміном Концепції програми розвитку авіапромисловості до 2030 року.

«Раціональне використання існуючого авіаційного потенціалу дозволить державі підвищити конкурентоспроможність економіки та рівень життя населення», – підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада Асоціація «Укравіапром», Об’єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України та ПАУ звернулися з листом до Президента України Володимира Зеленського, секретаря РНБО Олександра Данілова і Прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля з вимогою невідкладного скасування рішення ДП «Укроборонпром» щодо створення наглядової ради ДП «Антонов» як такої, що немає законних підстав та передачі підприємств авіабудування зі сфери управління «Укроборонпрому» до сфери управління Мінстратегпрому. Автори листа зазначають, що відсутність послідовної та системної державної політики і уваги з боку держорганів може призвести до критичного послаблення стратегічних секторів економіки, неконтрольованої приватизації та відчуження активів державних підприємств.

Корпорація «Українські авіабудівна компанія» створена в 2016 році як добровільне господарське об'єднання підприємств авіапромисловості. Метою її створення, зокрема, є вжиття заходів по збереженню робочих місць в авіагалузі і повернення Україні статусу авіакосмічної держави. До складу УАК входять дев’ять компаній: державне підприємство (ДП) «Антонов», ДП «Івченко - Прогрес», публічне АО "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології" (ПАТ УкрНДІАТ), ДП «Завод 410 ЦА», ДП «Новатор», ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ДП «Харківське агрегатне конструкторське бюро», ПАТ «Завод Маяк», приватне акціонерне товариство (ПрАТ) «ФЕД».