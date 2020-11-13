До Києва прибув третій поїзд із Китаю за новим експериментальним маршрутом

На столичну станцію Київ-Ліски прибув третій поїзд із Китаю, який пройшов новим експериментальним маршрутом.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ, логістика цього маршруту була розроблена командою керівника контейнерних перевезень АТ «Укрзалізниця» Едвінса Берзиньша.

«У його складі було перевезено 41 сорокафутовий контейнер із взуттям, виробами з кольорових металів, медичним та фармацевтичним обладнанням, товарами народного споживання та іншими збірними вантажами», - зазначили в АТ.

«Укрзалізниця» прийняла вже сімнадцять поїздів з різних куточків Китайської Народної Республіки. Такі поїзди йдуть з Уханя та Дзінаньнаня та везуть по 43 контейнери з різноманітними вантажами: сульфат магнію, обладнання, алюмінієві рами, одноразові шприци, флакони ПЕТ та вироби легкої промисловості. Відстань перевезення, що складає понад 9 тис. кілометрів територіями чотирьох країн, поїзди долають за 15 діб.

У компанії запевнили, що і надалі планують приймати поїзди з Китаю за новою логістичною схемою із подальшим збільшенням їхньої періодичності.

Впровадження нових логістичних схем транспортування вантажів дозволяє залучити додаткові вантажопотоки і відкриває користувачам транспортних послуг нові можливості з доставки вантажів до місця призначення. Така робота проводиться комплексно з вирішенням актуальних питань тарифної політики, технічного переоснащення, удосконалення технології перевізного процесу та сервісу послуг.

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Філія «ЦТС «Ліски» АТ «Укрзалізниця» планує й надалі продовжувати активну роботу з визначення нових перспективних маршрутів контейнерних поїздів та підвищувати транзитний потенціал залізниць України.

Раніше голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак заявив про пріоритетність розвитку вантажних перевезень, що має забезпечити компанії високу прибутковість вже у 2021 році.