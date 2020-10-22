В Україну прибув перший контейнерний поїзд з Китаю за новим маршрутом

На станцію «Київ-Ліски» прибув перший контейнерний поїзд за новим маршрутом: Китай-Казахстан-Росія-Білорусь-Україна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що у складі поїзда 41 контейнер із холодильним устаткуванням. Поїзд у дорозі знаходився 19 діб. Наразі в Укрзалізниці ведеться робота щодо забезпечення курсування поїзда раз на тиждень, а згодом, за наявності достатнього вантажу, частоту курсування буде збільшено і відправлення відбуватиметься за чітким графіком.

У компанії також планують розробити онлайн-сервіс, щоб саме через електронний майданчик клієнти могли замовити контейнерне місце у поїзді і оплатити послугу онлайн за аналогією придбання квитків на пасажирські поїзди.

Контейнерні перевезення складають 2,3 % у загальних обсягах перевезень вантажів залізничним транспортом України. Наразі територією України на регулярній основі курсує 36 контейнерних поїздів, організованих Укрзалізницею.

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Як повідомляв Укрінформ, прямі контейнерні поїзди з Китаю до України територією чотирьох країн почали курсувати з 8 червня 2020 року. За цей час прибуло вже 13 поїздів.