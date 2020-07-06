Укрзалізниця збільшила обсяги контейнерних перевезень вдвічі

За січень-травень 2020 року АТ "Укрзалізниця" перевезла по території України у складі контейнерних поїздів 109 440 ДФЕ (контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті), що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"За підсумками 5 місяців 2020 року територією України у складі контейнерних поїздів було перевезено 109 440 ДФЕ (контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті). Це вдвічі більше, ніж було перевезено вантажів у січні-травні минулого року, і 60% від усього об’єму контейнерів, що були перевезені територією України різними видами транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення зростання обсягів контейнерних перевезень Міністерство інфраструктури вже активно працює над запровадженням міжнародної електронної товарно-транспортної накладної та створенням цифрових транспортних коридорів. Це дозволить спростити документообіг під час перевезень та знизити фінансове навантаження на логістику.

“Перевезення вантажів за електронною міжнародною накладною – це підвищення конкурентоспроможності українських перевізників. Крім цього, це дозволить підвищити безпеку міжнародних перевезень та реалізувати транспортний потенціал України”, - зауважив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня 2020 року Укрзалізниця прийняла контейнерний поїзд з міста Ухань (КНР). У складі поїзда перевезено 43 сорокафутових контейнери з сульфатом магнію, обладнанням, алюмінієвими рамами, одноразовими шприцами, флаконами ПЕТ, іншими виробами легкої промисловості.

Маршрут поїзда проходив через території чотирьох країн і перевищив 9,5 тис. км. Розрахунковий час на подолання цієї відстані становить близько 15 діб.

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Це вже другий прямий контейнерний поїзд з Китаю, що привіз товари в Україну. Перший пілотний контейнерний поїзд з КНР прибув до України 8 червня 2020 року. У складі поїзда було перевезено 41 сорокафутовий контейнер. Поїзд привіз до України взуття, бурильні труби, комп'ютерний томограф та збірні вантажі.

В Укрзалізниці заявляють, що поїзди з КНР курсуватимуть щотижнево з подальшим збільшенням періодичності.