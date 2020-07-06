В Україну прибув контейнерний поїзд із Уханю

АТ "Укрзалізниця" 6 липня 2020 року прийняла вантажний контейнерний поїзд з міста Ухань (КНР).

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"На станцію Київ-Ліски 6 липня 2020 року прибув перший поїзд з міста Ухань, що знаходиться в провінції Хубей Китайської Народної Республіки. У складі поїзда перевезено 43 сорокафутових контейнери з сульфатом магнію, обладнанням, алюмінієвими рамами, одноразовими шприцами, флаконами ПЕТ, іншими виробами легкої промисловості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже другий прямий контейнерний поїзд з Китаю, що привіз товари в Україну.

Маршрут поїзда проліг через території чотирьох країн і склав понад 9,5 тис. км. Розрахунковий час на подолання цієї відстані складає близько 15 діб.

"Плануємо, що поїзди з КНР курсуватимуть щотижнево з подальшим збільшенням періодичності. Раніше територією України залізничним транспортом здійснювались лише транзитні перевезення вантажів у сполученні Китай – країни Західної Європи – Китай. Наразі ми розглядаємо ще низку нових маршрутів контейнерних поїздів», — зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

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Як повідомлялося, 8 червня Укрзалізниця прийняла перший пілотний контейнерний поїзд зі станції Яньтай (Китай). У складі поїзда перевезено 41 сорокафутовий контейнер. Поїзд привіз до України взуття, бурильні труби, комп'ютерний томограф та збірні вантажі.