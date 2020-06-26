В Укрзалізниці планують приймати регулярні контейнерні поїзди з Китаю

В АТ "Укрзалізниця" готові приймати щомісяця 5 і більше контейнерних поїздів з Китайської Народної Республіки.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Контейнерні поїзди між Китаєм та Україною вже найближчим часом можуть стати регулярними. Укрзалізниця готова приймати щомісяця 5 і більше таких поїздів", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що з Китаю 16 червня 2020 року відправлено другий контейнерний поїзд призначенням на станцію Київ - Ліски. На червень заплановано ще 2 поїзди з КНР.

У компанії додають, що інтермодальні перевезення мають тенденцію до постійного зростання. Зацікавленість учасників ринку таких послуг в маршрутизації (укрупненні потоків) контейнерних перевезень дозволяє 60% контейнерів перевозити у складі контейнерних поїздів.

За 5 місяців 2020 року перевезено 185 545 ДФЕ (двадцятифунтовий еквівалент) вантажів. Частка контейнерних перевезень у загальному обсязі перевезень вантажів залізничним транспортом становить 2,3%, тоді як у січні -травні 2019 року не перевищувала 1,77%.

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Як повідомляв Укрінформ, перший контейнерний поїзд із Китаю прибув на станцію Київ-Ліски 8 червня 2020 року.