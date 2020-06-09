В Україну прибув перший контейнерний поїзд із Китаю

В Україну прибув перший прямий контейнерний поїзд з Китаю.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

«Сьогодні історичний момент — прийнято перший контейнерний поїзд Китай — Україна. Зважаючи на посилення торговельно-економічних відносин між нашими країнами важливо вибудувати якісну транспортну логістику. Залізничні контейнерні перевезення — це дійсно надійний, дешевий та зручний вид перевезень, який може стати конкурентним у сполученні Китай — Україна», — зазначив в.о. керівника компанії Іван Юрик.

Він додав, що відстань у 9 тис. км через території чотирьох країн поїзд подолав за 15 діб.

У складі поїзда 31 фітингова платформа, навантажена 41 сорокафутовим контейнером. Цим поїздом до України були доставлені бурильні труби, медичне обладнання, бензинові тримери та товари народного вжитку.

До цього через територію України прослідувало 10 транзитних контейнерних поїздів Китай — країни Європейського Союзу.

В Укрзалізниці нагадують, що у 2019 році територією України залізничним транспортом було перевезено 384,018 тис. контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті (TEU), що на 14,64% більше за обсяги перевезень контейнерів за 2018 рік. У січні-квітні 2020 року територією України перевезено 150,316 тис TEU, що на 20% більше за обсяги перевезень контейнерів за аналогічний період 2019 року.

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Як повідомлялося, перший контейнерний поїзд у напрямку Республіки Польща з Китаю через територію України прослідував на початку січня 2020 року.