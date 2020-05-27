Укрзалізниця вдвічі збільшила обсяги контейнерних перевезень

За 4 місяці 2020 року АТ "Укрзалізниця" більш ніж у 2 рази збільшила обсяги контейнерних перевезень порівняно з відповідними минулорічними показниками.

Про це розповів в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Роман Веприцький, повідомляє пресслужба компанії.

"Ринок контейнерних перевезень в Україні демонструє позитивну динаміку зросту в середньому на 13-15% щороку. Відповідно, ріст контейнерних перевезень відбувається і на залізниці. Так, за перші 4 місяці 2020 року залізницею в складі контейнерних поїздів перевезено 90 тис. TEU (ДФЕ або двадцятифутовий еквівалент), що більш ніж у 2 рази перевищує обсяги перевезень за аналогічний період 2019 року", - сказав Веприцький.

За його словами, розвиток залізничних контейнерних перевезень в Україні має бути одним з головних напрямів товариства. Для того, щоб цей розвиток не був хаотичним в Укрзалізниці наразі працюють над стратегією розвитку мультимодальних перевезень.

«Ринок мультимодальних перевезень має великий потенціал. Проте для подальшого його розвитку ми маємо вирішити питання, пов’язані з оновленням рухомого складу, будівництвом мережі інтермодальних терміналів та технічним оснащенням діючих терміналів. Це і є ключові напрями, над якими ми працюємо у стратегії розвитку», — підкреслив Веприцький.

Він додав, що стратегія покликана вирішити ряд питань для подальшого динамічного розвитку контейнерних перевезень.

Веприцький нагадав, що до 2030 року перевезення контейнерів залізницею може сягнути 2,8 млн TEU.

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Згідно з інформацією АТ "Укрзалізниця", у 2019 році в Україні було перевезено понад 348 тис. TEU контейнерних вантажів. Разом з тим у складі контейнерних поїздів минулого року було перевезено понад 163,3 тис. TEU контейнерних вантажів, що на 71% більше, ніж у 2018 році.