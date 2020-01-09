Контейнерний поїзд з Китаю до Польщі вперше проїхав територією України

“39 годин і 54 хвилини територією України їхав перший контейнерний поїзд з Китаю до Євросоюзу. Вперше поїзд їхав широкою колією LHS (Linia Hutnicza Szerokotorowа , - авт.) без перевантаження на кордоні. Зустрічали його колеги у польському Славкуві”, - написав Кравцов.

Про це написав голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов у Facebook.

За його словами, маршрут «Китай-ЄС» з транзитом через Україну є надійним, дешевшим та зручнішим для всіх учасників цього логістичного ланцюга.

“З 2008 року щороку обсяг транзитних перевезень Україною падає. Транзит з Китаю до країн ЄС має ряд штучних перепон з політичним забарвленням. Це питання не бізнесу, а геополітики. Але зі свого боку УЗ - максимально надійний партнер для транзиту. Бо пропонуємо альтернативні і вигідні маршрути”, - зазначив очільник УЗ.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року китайська компанія Metrans запустила регулярний контейнерний поїзд з китайського міста Сіань до словацького Дунайска-Стреда з транзитом через територію України.

Також територією України контейнерні поїзди перевозять вантажі з Китаю до Угорщини та Німеччини.

Наразі територією України курсують 33 контейнерні поїзди, з яких 9 — у міжнародному сполученні.