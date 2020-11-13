Випускати електронні гроші та емітувати картки зможуть не лише банки - законопроєкт

Законопроєкт про платіжні послуги (№ 4364), зареєстрований у Верховній Раді, спрямований на осучаснення українського ринку платежів та переказу коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У НБУ пояснили, що норми цього документа спрямовані на зміну застарілих підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола надавачів платіжних послуг та упорядкування їх діяльності на платіжному ринку, а також на посилення захисту прав споживачів цих послуг.

Зазначається, що нове регулювання платіжного ринку передбачає кілька ключових змін на ринку платіжних послуг. Існуватиме дев’ять платіжних послуг, з яких сім є фінансовими платіжними послугами, дві – нефінансовими; також буде визначене коло їх надавачів і встановлені вимоги до авторизації надавачів платіжних послуг.

При цьому надавачі набуватимуть статусу фінансових установ одночасно із правом надавати платіжні послуги. Небанківські фінансові установи зможуть здійснювати платіжні операції без обов’язкової участі в платіжних системах.

Випускати електронні гроші та емітувати платіжні картки зможуть не лише банки, але й інші надавачі платіжних послуг, що отримали відповідну ліцензію.

«Цей законопроєкт на фінансовому ринку називають законопроєктом “про відкритий банкінг”. Хоча він більше – про новий рівень платіжних послуг, про якість та орієнтацію на клієнта. Ми впевнені, що новий закон створить умови для подальшого розвитку платіжних продуктів, сервісів і послуг. На ринок зможуть вийти нові учасники, що сприятиме зростанню здорової конкуренції", - прокоментував заступник голови НБУ Олексій Шабан.

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Ухвалення законопроєкту дозволить адаптувати законодавство України до законодавства ЄС, сформувавши правову основу для інтеграції українського платіжного ринку з європейським.

Чинний закон про платіжні системи та переказ коштів в Україні, ухвалений ще в 2001 році, у НБУ вважають морально застарілим.