У Перу підтвердили чинність контракту з Україною щодо літака АН-178 - СпецТехноЕкспорт

Представники влади Перу в режимі онлайнконференції підтвердили чинність контракту на постачання Україною літака АН-178.

Про це Укрінформу повідомили в ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» за підсумками онлайндемонстрації з місця складання літака АН-178, яку українська сторона провела на замовлення Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу.

«Представники перуанської влади запевнили, що контракт на постачання АН-178 є діючим і не існує жодних причин для його розірвання», - наголосили в СпецТехноЕкспорті.

На прохання перуанського замовника Україна провела онлайндемонстрацію з місця складання літака АН-178.

«В умовах карантину, що обмежують можливість закордонних відряджень, ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» та ДП «АНТОНОВ» (входять до складу Концерну «Укроборонпром» - ред.), провели онлайндемонстрацію з цеху, де на замовлення Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу будують літак АН-178», - повідомили в СпецТехноЕкспорті.

Від української сторони у відеоконференції взяли участь представники ДП «АНТОНОВ» та ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт», Міністерства закордонних справ України та посольства України в Перу. Перуанського замовника представили керівники Управління з адміністративних та фінансових питань Міністерства внутрішніх справ Перу, Національної поліції Перу, Офісу з питань стратегічних закупівель управління авіації Національної поліції Перу.

«В.о. генерального директора ДП «АНТОНОВ» Сергій Бичков поінформував замовника про ступінь готовності літака та його агрегатів, провів детальну демонстрацію всього виробничого процесу безпосередньо з агрегатно-складального цеху, в якому будують літак (серійний номер 006), призначений для постачання в Республіку Перу», - зазначили на підприємстві.

За словами Бичкова, на сьогодні літак знаходиться на стадії монтажу систем, в тому числі системи кондиціонування та протипожежної системи.

«Два місяці тому ми виконали кінцеве стапельне складання фюзеляжу цього АН-178 для Національної поліції Перу. Після цього були проведені роботи з кінцевого складання планера літака. Виготовлені та встановлені такі агрегати, як хвостове оперення, центроплан, консольні частини крила. Кесон крила пройшов випробування на загальну герметичність. Розпочато монтаж систем, в тому числі системи кондиціонування та протипожежної системи», — зазначив він.

Бичков додав, що вже виготовлено пілони та практично всі агрегати, потрібні для навішування двигунів. Ведуться роботи зі встановлення дверей та люків.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт», що входить до складу ДК «Укроборонпром», підписало контракт з Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу щодо поставки багатоцільового транспортного літака АН-178. Підписання угоди відкрило ринок Латинської Америки для нового покоління літаків «Антонов».

Багатоцільовий транспортний літак АН-178 розроблений на ДП «Антонов», яке входить до складу ДК «Укроборонпром». АН-178 є подальшим розвитком сімейства сертифікованих регіональних реактивних літаків АН-148/АН-158.

Максимальна висота польоту АН-178 – 12,2 км, дальність польоту – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год, вантажопідйомність – до 18 т. Літак здатен експлуатуватися з різних аеродромів, в тому числі високогірних та ґрунтових.

Свій перший політ АН-178 виконав у травні 2015 року. З того часу було проведено заходи з імпортозаміщення комплектації літака. АН-178 демонстрували світовій спільноті на аерокосмічних салонах у Великобританії, Франції, Німеччини, Туреччині, Кувейті та Об’єднаних Арабських Еміратах.

На поточному тижні низка засобів масової інформації, переважно російських, розповсюдили фейкове повідомлення, що Перу призупинило дію контракту на закупівлю українського літака АН-178.