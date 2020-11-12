У Перу підтвердили чинність контракту з Україною щодо літака АН-178 - СпецТехноЕкспорт

У Перу підтвердили чинність контракту з Україною щодо літака АН-178 - СпецТехноЕкспорт

Ексклюзив
Укрінформ
Представники влади Перу в режимі онлайнконференції підтвердили чинність контракту на постачання Україною літака АН-178.

Про це Укрінформу повідомили в ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» за підсумками онлайндемонстрації з місця складання літака АН-178, яку українська сторона провела на замовлення Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу.

«Представники перуанської влади запевнили, що контракт на постачання АН-178 є діючим і не існує жодних причин для його розірвання», - наголосили в СпецТехноЕкспорті.

На прохання перуанського замовника Україна провела онлайндемонстрацію з місця складання літака АН-178.

«В умовах карантину, що обмежують можливість закордонних відряджень, ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» та ДП «АНТОНОВ» (входять до складу Концерну «Укроборонпром» - ред.), провели онлайндемонстрацію з цеху, де на замовлення Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу будують літак АН-178», - повідомили в СпецТехноЕкспорті.

Від української сторони у відеоконференції взяли участь представники ДП «АНТОНОВ» та ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт», Міністерства закордонних справ України та посольства України в Перу. Перуанського замовника представили керівники Управління з адміністративних та фінансових питань Міністерства внутрішніх справ Перу, Національної поліції Перу, Офісу з питань стратегічних закупівель управління авіації Національної поліції Перу.

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«В.о. генерального директора ДП «АНТОНОВ» Сергій Бичков поінформував замовника про ступінь готовності літака та його агрегатів, провів детальну демонстрацію всього виробничого процесу безпосередньо з агрегатно-складального цеху, в якому будують літак (серійний номер 006), призначений для постачання в Республіку Перу», - зазначили на підприємстві.

За словами Бичкова, на сьогодні літак знаходиться на стадії монтажу систем, в тому числі системи кондиціонування та протипожежної системи.

«Два місяці тому ми виконали кінцеве стапельне складання фюзеляжу цього АН-178 для Національної поліції Перу. Після цього були проведені роботи з кінцевого складання планера літака. Виготовлені та встановлені такі агрегати, як хвостове оперення, центроплан, консольні частини крила. Кесон крила пройшов випробування на загальну герметичність. Розпочато монтаж систем, в тому числі системи кондиціонування та протипожежної системи», — зазначив він.

Бичков додав, що вже виготовлено пілони та практично всі агрегати, потрібні для навішування двигунів. Ведуться роботи зі встановлення дверей та люків.

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Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт», що входить до складу ДК «Укроборонпром», підписало контракт з Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу щодо поставки багатоцільового транспортного літака АН-178. Підписання угоди відкрило ринок Латинської Америки для нового покоління літаків «Антонов».

Багатоцільовий транспортний літак АН-178 розроблений на ДП «Антонов», яке входить до складу ДК «Укроборонпром». АН-178 є подальшим розвитком сімейства сертифікованих регіональних реактивних літаків АН-148/АН-158.

Максимальна висота польоту АН-178 – 12,2 км, дальність польоту – 5500 км, максимальна швидкість – 825 км/год, вантажопідйомність – до 18 т. Літак здатен експлуатуватися з різних аеродромів, в тому числі високогірних та ґрунтових.

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Свій перший політ АН-178 виконав у травні 2015 року. З того часу було проведено заходи з імпортозаміщення комплектації літака. АН-178 демонстрували світовій спільноті на аерокосмічних салонах у Великобританії, Франції, Німеччини, Туреччині, Кувейті та Об’єднаних Арабських Еміратах.

На поточному тижні низка засобів масової інформації, переважно російських, розповсюдили фейкове повідомлення, що Перу призупинило дію контракту на закупівлю українського літака АН-178.

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