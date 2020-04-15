ДП «Антонов» продовжує роботу над АН-178 для Перу

Держпідприємство «Антонов» продовжує роботу над виробництвом АН-178 для Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

«В умовах карантину ДП «АНТОНОВ» продовжує виготовлення літака Ан-178 за контрактом, укладеним ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» з Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу. Станом на сьогодні проведено підготовчі роботи для стапельного складання всього фюзеляжу літака. У цехах агрегатної збірки на завершальній стадії перебувають роботи з виготовлення носової частини фюзеляжу (Ф-1) та середніх секцій панелей фюзеляжу (Ф-2). Повністю завершено виготовлення центральної частини крила, лівої та правої консольних частин крила, хвостового оперення. Готові для подальшої інтеграції на літак два пілони двигунів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом в ланцюгу поставок агрегатів для нового Ан-178 задіяно 25 українських компаній та близько 30 європейських та північноамериканських постачальників. В організації забезпечення виконання контракту бере участь крупний український банк та три іноземні банківські та фінансові установи.

В пресслужбі також нагадали, що у листопаді 2019 року ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт», що входить до складу ДК «Укроборонпром», завершило процедуру підписання контракту з Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу щодо поставки багатоцільового транспортного літака Ан-178. Підписання угоди відкрило ринок Латинської Америки для нового покоління літаків «Антонов». Замовлена Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу конфігурація літака Ан-178 дозволятиме здійснювати перевезення особового складу (100 осіб), перевезення пасажирів (80 осіб), доставку вантажів (до 18 тонн), евакуацію хворих на ношах (40 осіб) з можливістю надання медичної допомоги супроводжуючим медперсоналом.