Літаки держпідприємства "Антонов" зафрахтовані до кінця квітня

Літаки Державного підприємства "Антонов" зафрахтовані до кінця квітня і здійснюватимуть доставку вантажів із Китаю до Європи.

Про це повідомив президент авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне на своїй сторінці у Facebook.

"Радіємо за ДП «Антонов», яке повністю зафрахтоване на квітень, адже має у своєму парку великогабаритні «Мрії» та «Руслани», які здійснюють доставку вантажів із Китаю по всій Європі", - написав Дихне.

Президент МАУ повідомив, що в Україні державні логістичні замовлення до ДП "Антонов" не надходять.

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Він також зауважив, що на тлі критичного спаду пасажирських перевезень активізувалися вантажні, а надто гуманітарні вантажні перевезення: багато пасажирських повітряних суден перетворюється на вантажні, адаптуючи до цього свої пасажирські салони. Такі рейси вже роблять Austrian Airlines, Wizz Air, Lufthansa, Air China.

"Ми найближчим часом також плануємо перший такий переліт, який обов’язково супроводимо фото- та відеофіксацією", - підкреслив Дихне.