Українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) планує здійснювати вантажні перевезення.

Про це повідомив президент авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне у Facebook.

"На тлі критичного спаду пасажирських перевезень активізувалися вантажні, а надто гуманітарні вантажні перевезення: багато пасажирських повітряних суден перетворюється на вантажні, адаптуючи до цього свої пасажирські салони. Такі рейси вже роблять Austrian Airlines, Wizz Air, Lufthansa, Air China.

Ми найближчим часом також плануємо перший такий переліт, який обов’язково супроводимо фото- та відеофіксацією", - написав Дихне.

Він повідомив, що у березні свої кордони та небо для міжнародних перельотів цілком зачинили Бельгія, Кіпр, Естонія, Франція, Грузія, Росія, Угорщина, Ізраїль, Італія, Литва, Польща, Туреччина, Україна, Великобританія. Авіатрафік з величезними обмеженнями ще якось можливий між країнами Єврозони у Німеччині, Австрії, Данії, Нідерландах, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

16 березня 2020 року Кабінет Міністрів України заборонив міжміські перевезення всіма видами транспорту та масові заходи по всій Україні для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

25 березня по всій Україні запроваджено надзвичайну ситуацію. Карантин продовжено до 24 квітня.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.