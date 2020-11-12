Одеська митниця отримала нового керівника

Одеську митницю Держмитслужби очолив Андрій Танцеров, який досі обіймав посаду першого заступника керівника цієї ж установи.

Як передає кореспондент Укрінформу, пресслужба митниці повідомила про підписання відповідного наказу про кадрові зміни виконувачем обов'язків голови Держмитслужби Євгеном Єнтісом.

"Одеська митниця Держмитслужби інформує, що відповідно до наказу голови Держмитслужби з 12 листопада 2020 року виконання обов’язків начальника Одеської митниці Держмитслужби покладено на Андрія Танцерова, першого заступника начальника Одеської митниці Держмитслужби", - йдеться у повідомленні.

Танцеров працював заступником керівника Одеської митниці з серпня 2020 року. На цю посаду був переведений з Харківської митниці.

До 21 жовтня Одеську митницю очолював Денис Пудрик, якого звільнено через "негативні результати роботи митниці упродовж двох місяців". Зокрема, неспроможність налагодити контроль за якісним виконанням митних формальностей посадовими особами, що підтверджено інформацією автоматизованих систем, та численні випадки заниження вартості імпортованих товарів.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня співробітники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора затримали на хабарі керівника відділу одного з митних постів Одеської митниці.