На ринку тютюнових виробів може виникнути монополія - НАЗК

Законопроєкт № 2719, яким запроваджується електронна система контролю за обігом тютюнових виробів, може створити монополію певних компаній на ринку.

Як передає Укрінформ, відповідні висновки зробило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами антикорупційної експертизи проєкту, повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

"Механізм правового регулювання електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів, яку має бути запроваджено в Україні, є недосконалим і може призвести до створення монополії певних компаній на ринку тютюнових виробів", - зазначають у НАЗК.

Висновки антикорупційної експертизи та рекомендації НАЗК надало Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики для врахування в остаточній редакції проєкту закону.

Антикорупційна експертиза проєкту закону виявила, що документ не визначає порядку створення та фінансування електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів, а також суб’єктів, на яких покладатиметься забезпечення її функціонування. Натомість визначення такого порядку делеговано Кабінету Міністрів України.

Водночас постанова Кабміну «Про реалізацію експериментального проєкту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів» затверджує порядок реалізації експериментального проєкту, що, серед іншого, визначає критерії, яким має відповідати національний оператор на ринку тютюнових виробів.

При цьому, як наголошують в НАЗК, на сьогодні на ринку тютюнових виробів в Україні існує лише одна компанія, яка потенційно може відповідати визначеним критеріям.

Проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації законодавства України до вимог Директиви Європейського парламенту і Ради 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року про наближення законів, підзаконних нормативно-правових актів та адміністративних положень держав-членів щодо виробництва, представлення та продажу тютюнових виробів і супутніх продуктів та про скасування Директиви 2001/37/ЄС" був внесений на розгляд Верховної Ради.

У вересні 2020 року законопроєкт був включений до порядку денного Верховної Ради.

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У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що в законопроєкті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Згідно з аргументами, представленими у записці до проєкту, прийняття закону створить передумови для забезпечення високого рівня захисту здоров'я людей, особливо молоді, а також для виконання зобов'язань України відповідно до глави 22 «Громадське здоров’я» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Запропоновані зміни сприятимуть скороченню поширеності куріння серед населення України.