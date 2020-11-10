НАЗК сприяло відновленню трудових прав викривачів корупції на митниці та в райсуді

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) сприяло відновленню через суд трудових прав митника - викривача корупції на Одеській митниці, та судді - викривача в районному суді міста Полтави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

«У серпні НАЗК внесло приписи голові Одеської митниці та голові районного суду міста Полтава через тиск на викривачів. У приписах НАЗК вимагало усунути порушення трудових прав викривачів, провести службові розслідування. Днями керівники викривачів звітували про виконання цих приписів», - розповіли в НАЗК.

Так, викривача-митника переведено на попереднє місце роботи.

Щодо викривача-судді скасовано попередні накази про неповну виплату суддівської винагороди, внесено виправлення до табелів обліку робочого часу, зобов’язано бухгалтерію здійснити перерахунок суддівської винагороди, надано відпустку.

В обох випадках проведені службові розслідування.

НАЗК виступало третьою особою у судових процесах зазначених викривачів.

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Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року НАЗК внесло приписи про усунення порушень та поновлення трудових прав двох викривачів їхнім керівникам: голові Одеської митниці та голові суду.

НАЗК виявило, що протягом 2017 – 2018 років керівництво викривача-митника тиснуло на нього таким чином: змінило умови праці; ініціювало дисциплінарні провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності; здійснило безпідставне переведення на іншу посаду.

Проти іншого викривача (судді) застосовано такі заходи впливу: зазначення прогулів у табелях обліку робочого часу без будь-яких причин; виплата неповної заробітної плати; безпідставна відмова в наданні невикористаних відпусток; перешкоджання підвищенню професійного рівня.

Як повідомлялось, 1 січня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції». Цим законом до «антикорупційного законодавства» України було введене таке нове для нашого законодавства поняття як «викривач».