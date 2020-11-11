Держава виділятиме на авіабудівництво близько двох мільярдів щороку - Шмигаль

Держава виділятиме на авіабудівництво близько двох мільярдів гривень щороку, що дозволить відновити повномасштабне виробництво цивільних літаків та освоїти повний процес виробництва вертольотів.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми затвердимо концепцію державної програми розвитку авіаційної промисловості до 2030 року... У програмі представлено декілька варіантів розвитку галузі, зокрема базовий варіант передбачає фінансування авіаційної галузі зі сторони держави приблизно на 2 млрд грн щорічно. Це дозволить відновити повномасштабне виробництво цивільних літаків та освоїти повний процес виробництва гелікоптерів", - сказав Шмигаль.

Він додав, що обсяг реалізованої продукції у разі виконання програми оцінюється експертами у 300-350 млрд грн.

Також Шмигаль наголосив, що з 2016 року в Україні не випущено жодного серійного літака, складальне виробництво - збиткове, нові ринки не розвиваються, кошти не реінвентуються у виробництво, відсутня європейська сертифікація українських літаків.

Фото: КМУ