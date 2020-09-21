Airbus представив концепти перших літаків із "нульовими" викидами

Європейський авіабудівний концерн Airbus представив три концепти літаків, які не викидатимуть вуглець у повітря під час перельотів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі концерну.

"Airbus представив три концепти перших у світі комерційних літаків із "нульовими" викидами вуглецю. Вони можуть розпочати офіційні польоти вже до 2035 року", - зазначається у повідомленні.

У концерні вказують, що всі концепти літатимуть на гідрогені (водень), що зберігатиметься у баках позаду гермошпангоута повітряного судна.

Читайте також: Прототип безпілотного гелікоптера Airbus здійснив перший політ

Зазначається, що деякі моделі літаків зможуть перевозити до 100 пасажирів, інші - до 200. При цьому повітряні судна зможуть долати відстані від 1852 км та від 3704 км, залежно від моделі.

"Це історичний момент для комерційного авіаційного сектору в цілому, і ми маємо намір відігравати провідну роль у найважливішому переході, який коли-небудь спостерігався в цій галузі", - повідомив виконавчий директор концерну Гійом Форі.

Фото: Airbus