Прототип безпілотного гелікоптера Airbus здійснив перший політ

Прототип безпілотного гелікоптера Airbus здійснив перший політ

Укрінформ
Прототип безпілотного гелікоптера VSR700 дочірньої компанії Airbus - Airbus Helicopters здійснив перший автономний політ.

Про це у коментарі пресслужбі компанії заявив її гендиректор Брюно Евен.

«Перший вільний політ VSR700 є великим кроком для тестування на морі, яке заплановане на кінець 2021 року», - сказав він.

Зазначається, що всього автономний політ прототипу гелікоптера тривав близько 10 хвилин на території тестового центру на півдні Франції.

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За даним порталу New Atlas, довжина повітряного транспорту становить 6,2 метра. Він може безперервно здійснювати операції впродовж восьми годин на висоті до 6 кілометрів. Його максимальна швидкість не перевищує 80 км за годину. Головна мета VSR700 полягатиме в допомозі військовим гелікоптерам та бойовим кораблям ВМС під час операції на морі.

Фото: Thierry ROSTANG

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