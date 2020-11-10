В Україну за 9 місяців надійшло приватних переказів на $8,5 мільярда - НБУ

За січень-вересень 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами в Україну з-за кордону становив 8,48 млрд дол. США в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"За попередніми оцінками Національного банку України, у січні – вересні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами становив: в Україну з-за кордону – 8 481 млн дол. США в еквіваленті, з України за кордон – 575 млн дол. США в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що з використанням систем переказу коштів (без врахування переказів, здійснених на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або через поштові відділення, а також неформальними каналами) протягом 9 місяців 2020 року було відправлено: в Україну – 1,94 млрд дол. США у еквіваленті або понад одна п’ята частина від усіх надходжень. У свою чергу це на 16% більше, ніж за 9 місяців 2019 року. Середня сума одного переказу в Україну теж зросла – з 364 до 390 дол. США або на 7%.

Разом з тим, з використанням систем переказу коштів з України було відправлено близько 387 млн дол. США у еквіваленті. Із використанням систем переказу коштів було здійснено дві третини від усіх приватних переказів з України. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року сума зросла на 41%. На 33% збільшилася сума одного переказу з України: 510 дол. США у порівнянні з 383 дол. США за 9 місяців торік.

Найбільше в Україну надійшло коштів зі США, Італії, Ізраїлю, Росії та Німеччини. Найбільше з України було відправлено до Росії, Грузії, Азербайджану, Туреччини та Польщі.

У Нацбанку підкреслюють, що збільшився і обсяг переказів через системи переказу коштів у межах України. 178,5 млрд грн або 6 750 млн дол. США в еквіваленті – це майже на третину більше (на 27%), ніж торік за 9 місяців. Майже 80% переказів у межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем: NovaPay (платіжна організація ТОВ «ПОСТ ФІНАНС») – 46% переказів у межах України, поштовий переказ (платіжна організація ПАТ «Укрпошта») – 20% переказів та Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ «Українська платіжна система») – 12% переказів у межах України.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році обсяг приватних переказів в Україну офіційними та неформальними каналами становив майже 12 млрд дол.