В Україну через системи переказу коштів цьогоріч надійшли близько $2 мільярдів - НБУ

За січень - вересень 2020 року в Україну через системи переказу коштів надійшло близько 2 млрд дол. США, або на 16% більше проти аналогічного періоду торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці за підсумками конференції Global Payments Day-2020.

«Через системи переказу коштів за 9 місяців цього року в Україну надійшло близько 2 млрд дол. США, водночас в цілому до України надійшло приватних грошових переказів на суму близько 7,2 млрд дол. США (на 1 вересня 2020). Тобто лише чверть приватних грошових переказів надходило через транскордонні системи переказу коштів», - ідеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що, незважаючи на карантинні обмеження та пандемію, надходження в Україну через системи переказу коштів навіть зросли на 16%, якщо порівнювати з таким же періодом минулого року.

«Пандемія посилила готовність бізнесу та користувачів платіжних сервісів до цифровізації у світі. В Україні темпи приросту безготівкових розрахунків також залишаються досить стабільними. Частка безготівкових операцій з платіжними картками за сумою поступово підвищується», – розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.

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Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік із використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, в Україну було переказано 2,27 млрд дол.