Перші два міста вже отримали нові тролейбуси за спільним з ЄІБ проєктом

У межах проєкту «Міський громадський транспорт України», який реалізується на кошти Європейського інвестиційного банку, наприкінці жовтня 2020 року Луцьк і Харків уже отримали перші нові тролейбуси.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«У рамках проєкту «Міський громадський транспорт України», який реалізується з використанням кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, міста України мають можливість оновити та розширити свій парк громадського транспорту, розвинути мережу маршрутів та провести ремонтні роботи в депо. Вже підписано перші договори на придбання сучасних низькопідлогових тролейбусів для Луцька (на суму 4,3 млн євро), Харкова (10 млн євро) та Сум (4 млн євро). Суми отримають 19 тролейбусів, Луцьк – 29, Харків – 49. Наприкінці жовтня Луцьк та Харків вже отримали перші нові тролейбуси придбані в рамках проєкту», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що кредити від Європейського інвестиційного банку надаються на строк до 12-13 років, із кредитними канікулами до 2-3 років та під 2-5,75% річних.

«Якісний громадський транспорт для міста є основою для мобільності його жителів, стабільного розвитку, зменшення кількості заторів та інвестиційної привабливості. Зручна і доступна мережа громадського транспорту дозволяє заощаджувати час наших громадян, а це, як відомо, найцінніший та невідновлювальний ресурс», - підкреслив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Участь у проєкті «Міський громадський транспорт України» також беруть інші міста України, зокрема Івано-Франківськ, Біла Церква, Київ, Львів, Кременчук, Одеса, Тернопіль, Чернігів. На реалізацію проєкту ЄІБ виділив кредитну лінію в розмірі 200 млн євро. Ці кошти будуть спрямовані на придбання нових тролейбусів, трамваїв, вагонів метро, автобусів, будівництво та реконструкцію тролейбусних та трамвайних ліній, депо.

Також Міністерство фінансів спільно з Міністерством інфраструктури працює над запуском другого проєкту розвитку міського громадського транспорту на загальну суму 400 млн євро. Це відкриє можливість для українських міст покращити транспортну систему та залучити кредитні кошти на вирішення проблем громадського транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 12.04.2017 р. прийняла Закон «Про ратифікацію Фінансової угоди (проєкт «Міський громадський транспорт в Україні») між Україною та Європейським інвестиційним банком», який передбачає залучення коштів в обсязі 200 млн євро на реалізацію підпроєктів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах України. Строк реалізації проєкту – 14.05.2023 р.