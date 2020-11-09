Із вересня понад 1,6 мільйона пенсіонерів отримали підвищення пенсій

В Україні із вересня понад 1,6 мільйонів пенсіонерів отримали підвищення пенсій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Більше 1,6 мільйонів пенсіонерів отримали підвищення пенсій з вересня», - ідеться в повідомленні.

Як зауважила міністр соціальної політики Марина Лазебна, уряд послідовно підвищує пенсії й цього року провів кілька етапів підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів.

«З вересня підвищення отримали пенсіонери, старші за 65 років, які мають 30 (жінки) та 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 000 гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким людям, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто, вони отримують не менше 2 000 гривень. З січня 2021 року ми плануємо ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів. Вони отримуватимуть не менше 2 400 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата, відповідно до проекту Державного бюджету на 2021 рік, зросте до 6000 гривень», - розповіла Лазебна.

Загалом, за її словами, на наступний рік уряд запланував 5 етапів підвищення пенсій.

«Також до кінця поточного року ми проведемо ще одне підвищення відповідно до зростання прожиткового мінімуму, яке буде спрямовано, в першу чергу, на тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму», - додала міністр соцполітики.

У відомстві інформують, що у результаті програми підвищення пенсій протягом 2020 року середня пенсія зросла до більше, ніж 3400 гривень.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство соціальної політики склало інформаційний календар підвищення пенсій, які відбудуться наступного року в результаті ухвалених Кабінетом Міністрів рішень.

Згідно з графіком, у січні очікується підвищення пенсій з 2 100 до 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років та за наявності у них страхового стажу 30/35 років і більше. Також із січня продовжиться виплата щомісячної доплати до пенсії до 500 грн для осіб віком від 80 років та мінімальної пенсійної виплати 2600 грн за наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше.

Водночас із 1 березня планується індексація пенсій на 11%, а у квітні - автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням заробітної плати у період роботи і набутого стажу роботи.

Згідно з календарем, у липні планується підвищення з 2400 до 2500 грн для пенсіонерів віком від 65 років та за наявності у них страхового стажу 30/35 років і більше та встановлення щомісячної доплати до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75-80 років та мінімальної пенсійної виплати 2500 грн за наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше.

Зазначається, що в липні при досягненні 80 років передбачається збільшення щомісячної доплати до пенсії до 500 грн та мінімальної пенсійної виплати 2600 грн за наявності у них страхового стажу 20/25 років і більше, а одиноким пенсіонерам цього віку - 3342 грн ( з урахуванням допомоги на догляд).

Цього ж місяця планується підвищення прожиткового мінімуму з 1769 грн до 1854 грн та збільшення надбавок, підвищень до пенсії, а також — збільшення щомісячної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам віком старше 80 років, які потребують стороннього догляду до 742 грн.

У календарі зазначається, що в грудні наступного року планується підвищення прожиткового мінімуму з 1854 грн до 1934 грн та збільшення надбавок, підвищень до пенсії.