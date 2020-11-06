Дефіцит Пенсійного фонду - понад 17 мільярдів

Дефіцит Пенсійного фонду Украни становить понад 17 мільярдів гривень.

Як повідомляє Укрінформ, інформація про доходи та видатки Пенсійного фонду за січень – жовтень 2020 року оприлюднена на сайті ПФУ.

За цією інформацією, загальні доходи Пенсійного фонду становлять 378 мільярдів гривень. У тому числі йдеться про 226,7 млрд грн власних надходжень , а також дофінансування з держбюджету (151,3 млрд грн). Видатки становили понад 395 мільярдів. Тобто, витрати у цей період перевищили доходи на 17,3 мільярда гривень.

Водночас за відповідний період 2019 року доходи ПФУ станоіили 354 мільярди. Із них власні надходження – 196, 6 млрд грн, кошти з державного бюджету – 157, 3 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій листопада. На пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень.