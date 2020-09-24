Бюджет ПФУ залишається дефіцитним - комітет Ради

Наступного року видатки державного бюджету на виплати Пенсійного фонду України та дефіциту його бюджету складуть понад 203 мільярди гривень.

Як передає Укрінформ, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на нараді щодо діяльності Пенсійного фонду України, на якій представили звіт про виконання основних завдань ПФУ, повідомляється на сайті комітету.

"Бюджет Фонду залишається дефіцитним. У 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду складатимуть 203,8 мільярдів гривень”, - сказала Третьякова.

Зокрема, зазначається, що станом на 1 вересня 2020 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску до Фонду становить 20,5 млрд грн.

Окрім того, за повідомленням Державної казначейської служби України, враховуючи збереження негативних тенденцій з нарощування заборгованості ПФУ перед єдиним казначейським рахунком за одержані позики, у Казначейства будуть відсутні законодавчі підстави надавати Фонду позики наприкінці бюджетного періоду, у зв’язку із чим у Фонду можуть виникнути ризики, пов’язані із виплатою пенсій.

За словами Третьякової, навіть враховуючи постійне дотування ПФУ, держава досі не має контролю за діяльністю, управлінням та стратегією розвитку Пенсійного фонду України.

Як зазначається, відповідно до інформаційних матеріалів наради, загальна сума доходів бюджету Фонду за січень-серпень цього року склала 299,6 млрд грн, в тому числі 121,9 млрд грн коштів державного бюджету України та 177,7 млрд грн власних коштів, отриманих, зокрема, від надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Водночас повідомляється, що загальні видатки на пенсійні та інші виплати бюджету ПФУ склали 315,6 млрд грн.

Так, станом на 11 вересня 2020 року кількість одержувачів пенсій в Україні становить 11 241 834 особи.