В Україні планують модернізувати три ділянки залізничних колій

В Україні буде здійснено масштабну електрифікацію і модернізацію залізничної інфраструктури, зокрема планується провести роботи на трьох ділянках колій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що буде проведено: реконструкцію залізничної колії на ділянці держкордону «Мостиська-2 – Скнилів» у Львівській області; електрифікацію ділянки «Ковель-Ізов-держкордон» довжиною 94 км; модернізацію залізничної колії 1435 мм на ділянці «Ковель-Ягодин-держкордон» з подальшою електрифікацією тощо.

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Крім цього, в уряді працюють над створенням на території України інфраструктури для високошвидкісного залізничного руху. В Мінінфраструктури додають, що низка провідних країн світу, зокрема Корея, Китай та Італія вже підтвердили свою зацікавленість брати участь у цьому проєкті. За попередніми оцінками, загальна довжина колій, яку планується побудувати, становить близько 2000 км.